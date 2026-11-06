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Общество

Белорус, пытавшийся дать взятку псковскому таможеннику, отправлен под домашний арест

6 ноября 2026 года, 12:39

Гражданин Беларуси, обвиняемый в попытке подкупить сотрудника таможни в пункте пропуска «Бурачки», отправлен под домашний арест на два месяца. Такое решение принял Себежский районный суд, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе судов Псковской области.

Белорус, пытавшийся дать взятку псковскому таможеннику, отправлен под домашний арест

Фото: pxhere.com

31 октября 2026 года мужчина приехал на автомобиле на таможенный пост МАПП «Бурачки» Псковской таможни. При проверке документов инспекторы заметили, что в разрешении неверно указан общий вес перевозимого груза.

Чтобы уйти от ответственности по статье 11.29 КоАП РФ, белорус предложил ведущему инспектору 300 евро. Таможенник от денег отказался, а сотрудники отдела по противодействию коррупции Псковской таможни пресекли попытку подкупа.

Мужчину обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Следователь ходатайствовал о заключении под стражу, однако суд выбрал домашний арест.

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