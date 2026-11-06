Псковская студентка взяла бронзу на чемпионате «Абилимпикс»

Полина Яковлева, представлявшая Центр специального образования №1 Пскова, заняла третье место в конкурсе изобразительного искусства «Россия — Родина моя» на национальном чемпионате «Абилимпикс». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

В число лучших работ конкурса «Национальная ёлочная игрушка», приуроченного к Году единства народов России, вошла и композиция «Теремок» от участников движения «Абилимпикс» из Центра специального образования №3 в Великих Луках.

Подготовила псковскую участницу учитель Центра специального образования №1 Оксана Харитонова. Работа украсит ёлку «Абилимпикс» в «Тимирязев Центре».

В министерстве образования Псковской области поздравили участников движения и их наставников, пожелав новых успехов и вдохновения.

Награды победителям и призёрам в Москве вручили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов. Всего в этом году лауреатами чемпионата стали 450 человек. Вице-премьер отметил, что более половины направлений конкурса обновили, добавив компетенции, востребованные страной и участниками СВО.

Глава Минпросвещения России сообщил и о рекордном числе участников — порядка 35 тысяч человек. Чемпионат проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».