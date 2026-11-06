Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковская студентка взяла бронзу на чемпионате «Абилимпикс»

6 ноября 2026 года, 14:27

Полина Яковлева, представлявшая Центр специального образования №1 Пскова, заняла третье место в конкурсе изобразительного искусства «Россия — Родина моя» на национальном чемпионате «Абилимпикс». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Псковская студентка взяла бронзу на чемпионате «Абилимпикс»

Фото: Министерство образования Псковской области

В число лучших работ конкурса «Национальная ёлочная игрушка», приуроченного к Году единства народов России, вошла и композиция «Теремок» от участников движения «Абилимпикс» из Центра специального образования №3 в Великих Луках.

Подготовила псковскую участницу учитель Центра специального образования №1 Оксана Харитонова. Работа украсит ёлку «Абилимпикс» в «Тимирязев Центре».

В министерстве образования Псковской области поздравили участников движения и их наставников, пожелав новых успехов и вдохновения.

Награды победителям и призёрам в Москве вручили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов. Всего в этом году лауреатами чемпионата стали 450 человек. Вице-премьер отметил, что более половины направлений конкурса обновили, добавив компетенции, востребованные страной и участниками СВО.

Глава Минпросвещения России сообщил и о рекордном числе участников — порядка 35 тысяч человек. Чемпионат проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове появилась мемориальная доска писателю-фронтовику Евгению Нечаеву
В деревне Тямша при поддержке завода «Титан-Полимер» завершился ремонт библиотеки
Псковский суд отправил под стражу подрядчика, обвиняемого в хищении 550 млн рублей
Проект Игоря Ежова о безопасности молодёжи выиграл грант на форуме «ГосСтарт»
Хирург Камалов заверил, что операция при раке не ускоряет болезнь
Конский хомут из Круппской волости стал экспонатом музея-усадьбы в Сигово
Автомобиль вылетел в кювет в Псковской области
Псковские газовики продолжают комплексную работу для сокращения дебиторской задолженности
В Невеле появился «Музыкальный дворик» в честь пианистки Марии Юдиной

Комментарии

Авторизация
No comments
На одной струне

Общество
3 ноября 15:56

На одной струне

Ветеран СВО организовал творческое пространство для молодежи в псковской глубинке
Когда кашель – сигнал

Общество / Здоровье
4 ноября 08:34

Когда кашель – сигнал

Что важно знать о раке лёгкого и его профилактике
Память – дело семейное

Общество
2 ноября 10:29

Память – дело семейное

Псковички создают каталог воинских мемориалов