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Общество

В Псковской области стартовал приём заявок на «Губернаторский дневник» за сентябрь и октябрь

5 ноября 2026 года, 16:18

В Псковской области стартовал приём заявок на 14-ю акцию «Губернаторский дневник». В этот раз в зачёт идут только пятёрки, полученные за сентябрь и октябрь.

В Псковской области стартовал приём заявок на «Губернаторский дневник» за сентябрь и октябрь

Фото из группы «Губернаторский дневник в Псковской области» в «ВКонтакте»

По словам организаторов, участвовать могут ученики 2–10-х классов из районов области. Школьники из Пскова выступят в отдельной номинации по итогам всего учебного года.

Заявку нужно подать в электронном виде до 23:59 15 ноября. Для этого следует скачать специальный бланк в официальной группе проекта в «ВКонтакте», вписать в него пятёрки из электронного классного журнала, заверить у классного руководителя и директора школы, а затем отсканировать документ и прикрепить к электронной форме.

В зачёт идут исключительно оценки из журнала. Домашние работы, поведение и прочие достижения не учитываются. Все данные будут перепроверяться.

Главный приз для победителей – чаепитие с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в конце учебного года. Такую возможность получат не менее девяти школьников из муниципалитетов региона и трое учащихся школ Пскова, показавших лучшие результаты по итогам года.

Имена победителей планируют объявить 17 ноября. Подробности участия и необходимые документы доступны в официальном сообществе проекта в «ВКонтакте».

Госмедиахолдинг Псковской области уже много лет выступает организатором акции «Губернаторский дневник».

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