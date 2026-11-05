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Общество

Псковские медики спасли подростка с инсультом после спортзала

5 ноября 2026 года, 15:30

В Псковской детской городской поликлинике поделились историей подростка, у которого инсульт случился прямо во время тренировки в спортивном зале. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе медучреждения.

Псковские медики спасли подростка с инсультом после спортзала

Фото: pxhere.com

Юноше стало плохо на занятии, но взрослые, находившиеся рядом, сразу вызвали скорую. Ребёнка с кровоизлиянием доставили в детскую областную больницу, а затем он проходил лечение в специализированном центре. После острой фазы пациент перешёл под наблюдение педиатра и невролога в поликлинике. У него выявили изменения в системе крови, потребовавшие кроверазжижающей терапии, и вторичную артериальную гипертензию. Восстановлением занималась команда из кардиолога, гематолога, невролога и педиатра.

Причиной стала скрытая патология сосудов головного мозга. Раньше она никак не проявляла себя, а на физнагрузку дала реакцию. Специалисты отмечают, что предотвратить это было практически невозможно: в обычной жизни такую аномалию не выявить.

Сейчас состояние подростка стабилизировалось, он продолжает реабилитацию.

Родителям напомнили: нужно регулярно измерять давление у ребёнка, особенно если он активно занимается спортом. Нельзя игнорировать жалобы на головные боли, головокружение и усталость. Кроме того, важно проходить профилактические осмотры.

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