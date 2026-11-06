Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Конский хомут из Круппской волости стал экспонатом музея-усадьбы в Сигово

6 ноября 2026 года, 16:15

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово получила в дар старинный конский хомут — предмет традиционного крестьянского быта. Экспонат пополнил коллекцию Государственного музея-заповедника «Изборск», сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Конский хомут из Круппской волости стал экспонатом музея-усадьбы в Сигово

Фото: Музей-заповденик «Изборск»

Передала хомут первичная профсоюзная организация Псковской таможни. Предмет происходит из Круппской волости Печорского муниципального округа: члены профсоюза восстановили его за собственный счёт и передали в музей.

В сопроводительном письме таможенники отметили, что инициатива направлена на сохранение наследия коренных малочисленных народов, которые веками живут на приграничных территориях.

«Возвращая экспонат к жизни, мы отдаём дань уважения труду предков и надеемся, что обновлённый экспонат займёт достойное место в экспозиции, рассказывая о нашей общей истории, дружбе и единстве», — говорится в письме.

Дарители также обратили внимание на символичность того, что восстановление и передача предмета крестьянского быта состоялись в Год единства народов России.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове появилась мемориальная доска писателю-фронтовику Евгению Нечаеву
В деревне Тямша при поддержке завода «Титан-Полимер» завершился ремонт библиотеки
Псковский суд отправил под стражу подрядчика, обвиняемого в хищении 550 млн рублей
Проект Игоря Ежова о безопасности молодёжи выиграл грант на форуме «ГосСтарт»
Хирург Камалов заверил, что операция при раке не ускоряет болезнь
Автомобиль вылетел в кювет в Псковской области
Псковские газовики продолжают комплексную работу для сокращения дебиторской задолженности
В Невеле появился «Музыкальный дворик» в честь пианистки Марии Юдиной
Псковская студентка взяла бронзу на чемпионате «Абилимпикс»

Комментарии

Авторизация
No comments
На одной струне

Общество
3 ноября 15:56

На одной струне

Ветеран СВО организовал творческое пространство для молодежи в псковской глубинке
Когда кашель – сигнал

Общество / Здоровье
4 ноября 08:34

Когда кашель – сигнал

Что важно знать о раке лёгкого и его профилактике
Память – дело семейное

Общество
2 ноября 10:29

Память – дело семейное

Псковички создают каталог воинских мемориалов