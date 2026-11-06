Конский хомут из Круппской волости стал экспонатом музея-усадьбы в Сигово

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово получила в дар старинный конский хомут — предмет традиционного крестьянского быта. Экспонат пополнил коллекцию Государственного музея-заповедника «Изборск», сообщили ПАИ в пресс-службе музея.
Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово получила в дар старинный конский хомут — предмет традиционного крестьянского быта. Экспонат пополнил коллекцию Государственного музея-заповедника «Изборск», сообщили ПАИ в пресс-службе музея.
Передала хомут первичная профсоюзная организация Псковской таможни. Предмет происходит из Круппской волости Печорского муниципального округа: члены профсоюза восстановили его за собственный счёт и передали в музей.
В сопроводительном письме таможенники отметили, что инициатива направлена на сохранение наследия коренных малочисленных народов, которые веками живут на приграничных территориях.
«Возвращая экспонат к жизни, мы отдаём дань уважения труду предков и надеемся, что обновлённый экспонат займёт достойное место в экспозиции, рассказывая о нашей общей истории, дружбе и единстве», — говорится в письме.
Дарители также обратили внимание на символичность того, что восстановление и передача предмета крестьянского быта состоялись в Год единства народов России.