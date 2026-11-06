Конский хомут из Круппской волости стал экспонатом музея-усадьбы в Сигово

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово получила в дар старинный конский хомут — предмет традиционного крестьянского быта. Экспонат пополнил коллекцию Государственного музея-заповедника «Изборск», сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Передала хомут первичная профсоюзная организация Псковской таможни. Предмет происходит из Круппской волости Печорского муниципального округа: члены профсоюза восстановили его за собственный счёт и передали в музей.

В сопроводительном письме таможенники отметили, что инициатива направлена на сохранение наследия коренных малочисленных народов, которые веками живут на приграничных территориях.

«Возвращая экспонат к жизни, мы отдаём дань уважения труду предков и надеемся, что обновлённый экспонат займёт достойное место в экспозиции, рассказывая о нашей общей истории, дружбе и единстве», — говорится в письме.

Дарители также обратили внимание на символичность того, что восстановление и передача предмета крестьянского быта состоялись в Год единства народов России.