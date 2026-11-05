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Общество

«Псковпассажиравтотранс» с 7 ноября перейдёт на зимнее расписание

5 ноября 2026 года, 14:58

С 7 ноября «Псковпассажиравтотранс» переводит часть маршрутов на зимнее расписание. Изменения коснутся автобусов №8 и 8а, а также рейсов, следующих в садоводческие товарищества. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Псковпассажиравтотранс» с 7 ноября перейдёт на зимнее расписание

Фото: Арсений Тимашов

С актуальным графиком можно ознакомиться на сайте «Псковпассажиравтотранса» — в разделах «Расписания / садоводческие товарищества» и «Расписания / городские маршруты».

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