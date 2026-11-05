«Псковпассажиравтотранс» с 7 ноября перейдёт на зимнее расписание

С 7 ноября «Псковпассажиравтотранс» переводит часть маршрутов на зимнее расписание. Изменения коснутся автобусов №8 и 8а, а также рейсов, следующих в садоводческие товарищества. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.