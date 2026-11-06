Проект Игоря Ежова о безопасности молодёжи выиграл грант на форуме «ГосСтарт»

Игорь Ежов, представляющий Псковскую область, стал победителем федерального конкурса «Росмолодёжь.Гранты». Итоги юбилейного форума «ГосСтарт» подвели в Нижнем Новгороде, сообщается в группе «Общественные проекты и гранты Псковской области» во «ВКонтакте».

Форум собрал тысячу участников из 82 регионов России — там обсуждали привлечение и развитие молодых кадров на госслужбе.

Проект Ежова «Безопасность глазами молодёжи: формируем осознанную культуру безопасности» получил 340 тысяч рублей по линии «Росмолодёжь.Гранты». На церемонии закрытия «Служение продолжается», приуроченной ко Дню народного единства, гранты вручили авторам семи проектов — общая сумма поддержки превысила 2,5 млн рублей.

Консультациями и методическими материалами Ежову помогли специалисты регионального Проектного офиса. Автору пожелали успешно реализовать инициативу.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в общей сложности проект получил 600 тысяч рублей: 260 тысяч — за счёт партнёрской поддержки, ещё 340 тысяч — от «Росмолодёжь.Гранты».

По словам Игоря Ежова, речь идёт о живой площадке, где молодёжь станет главным проводником безопасности. «Проект призван стать площадкой, где голос самой молодёжи становится главным инструментом профилактики рисков и формирования устойчивых навыков безопасного поведения. В центре идеи — три крупных события, каждое из которых решает свою задачу и обращено к разным аспектам безопасности детей и молодёжи», — поделился он. Проект реализуют в Псковской области в 2026–2027 годах.