Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Проект Игоря Ежова о безопасности молодёжи выиграл грант на форуме «ГосСтарт»

6 ноября 2026 года, 16:58

Игорь Ежов, представляющий Псковскую область, стал победителем федерального конкурса «Росмолодёжь.Гранты». Итоги юбилейного форума «ГосСтарт» подвели в Нижнем Новгороде, сообщается в группе «Общественные проекты и гранты Псковской области» во «ВКонтакте».

Проект Игоря Ежова о безопасности молодёжи выиграл грант на форуме «ГосСтарт»

Фото: группа «Общественные проекты и гранты Псковской области» во «ВКонтакте»

Форум собрал тысячу участников из 82 регионов России — там обсуждали привлечение и развитие молодых кадров на госслужбе.

Проект Ежова «Безопасность глазами молодёжи: формируем осознанную культуру безопасности» получил 340 тысяч рублей по линии «Росмолодёжь.Гранты». На церемонии закрытия «Служение продолжается», приуроченной ко Дню народного единства, гранты вручили авторам семи проектов — общая сумма поддержки превысила 2,5 млн рублей.

Консультациями и методическими материалами Ежову помогли специалисты регионального Проектного офиса. Автору пожелали успешно реализовать инициативу.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в общей сложности проект получил 600 тысяч рублей: 260 тысяч — за счёт партнёрской поддержки, ещё 340 тысяч — от «Росмолодёжь.Гранты».

По словам Игоря Ежова, речь идёт о живой площадке, где молодёжь станет главным проводником безопасности. «Проект призван стать площадкой, где голос самой молодёжи становится главным инструментом профилактики рисков и формирования устойчивых навыков безопасного поведения. В центре идеи — три крупных события, каждое из которых решает свою задачу и обращено к разным аспектам безопасности детей и молодёжи», — поделился он. Проект реализуют в Псковской области в 2026–2027 годах.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове появилась мемориальная доска писателю-фронтовику Евгению Нечаеву
В деревне Тямша при поддержке завода «Титан-Полимер» завершился ремонт библиотеки
Псковский суд отправил под стражу подрядчика, обвиняемого в хищении 550 млн рублей
Хирург Камалов заверил, что операция при раке не ускоряет болезнь
Конский хомут из Круппской волости стал экспонатом музея-усадьбы в Сигово
Автомобиль вылетел в кювет в Псковской области
Псковские газовики продолжают комплексную работу для сокращения дебиторской задолженности
В Невеле появился «Музыкальный дворик» в честь пианистки Марии Юдиной
Псковская студентка взяла бронзу на чемпионате «Абилимпикс»

Комментарии

Авторизация
No comments
На одной струне

Общество
3 ноября 15:56

На одной струне

Ветеран СВО организовал творческое пространство для молодежи в псковской глубинке
Когда кашель – сигнал

Общество / Здоровье
4 ноября 08:34

Когда кашель – сигнал

Что важно знать о раке лёгкого и его профилактике
Память – дело семейное

Общество
2 ноября 10:29

Память – дело семейное

Псковички создают каталог воинских мемориалов