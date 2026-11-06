Более 30 мероприятий пройдет на неделе инклюзии в Псковской области

Псковская область станет участником Всероссийского инклюзивного форума «Открыто для всех». В этом году он состоится во второй раз и будет приурочен к Международному дню инвалидов. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своём канале в MAX.

Неделя инклюзии пройдёт по всей стране с 30 ноября по 6 декабря. Главной площадкой форума станет Москва. Там соберутся более 2000 российских и зарубежных экспертов. В регионах же организуют свои мероприятия, ориентированные на жителей, семьи, детей, педагогов, волонтёров и всех, кому близка эта тема.

В Псковской области запланировано свыше 30 мероприятий: кинопоказы, волонтёрские акции, спортивные марафоны, лекции, творческие встречи и мероприятия для детей и подростков.

Отдельное внимание уделят социализации и реабилитации участников специальной военной операции и поддержке их семей.

«Инклюзия начинается с уважения, заботы и конкретных дел: доступной среды, современных технологий, равных возможностей для учёбы, работы, спорта, творчества и общения. Приглашаю жителей Псковской области присоединиться к мероприятиям недели и этому важному проекту», — написал Михаил Ведерников.

Заявки принимаются на сайте. Организаторы форума — Агентство стратегических инициатив, Фонд Росконгресс и Правительство России.