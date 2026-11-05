Три псковских школьника стали призёрами всероссийского конкурса «Большая перемена»

В заключительных испытаниях во Всероссийском детском центре «Орлёнок» участвовали 1 500 старшеклассников более чем из 70 регионов страны. Помимо насыщенной просветительской программы, ребятам нужно было показать знания, умение мыслить, работать в команде и отстаивать свои идеи.

Псковскую область представляли активисты регионального отделения «Движения первых». Дипломы II степени и по 200 тысяч рублей получили Алёна Безбородова из лицея «Развитие» и Дмитрий Яковлев из Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Диплом III степени и 100 тысяч рублей завоевал Эмиль Варданян из гуманитарного лицея.

«Особая гордость — наши победители», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор поблагодарил педагогов, наставников и семьи школьников за поддержку и помощь в подготовке к финалу. Он напомнил, что ещё в августе встречался с полуфиналистами конкурса в Печорах и уже тогда отметил их целеустремлённость и желание менять мир к лучшему.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети».