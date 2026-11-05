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Общество

Три псковских школьника стали призёрами всероссийского конкурса «Большая перемена»

5 ноября 2026 года, 17:20

Трое десятиклассников из Пскова вернулись из «Орлёнка» с дипломами II и III степени Всероссийского конкурса «Большая перемена». О результатах финала флагманского проекта «Движения первых» рассказал губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Три псковских школьника стали призёрами всероссийского конкурса «Большая перемена»

Фото: Канал MAX Михаила Ведерникова
Три псковских школьника стали призёрами всероссийского конкурса «Большая перемена»

Фото: Канал MAX Михаила Ведерникова
Три псковских школьника стали призёрами всероссийского конкурса «Большая перемена»

Фото: Канал MAX Михаила Ведерникова

В заключительных испытаниях во Всероссийском детском центре «Орлёнок» участвовали 1 500 старшеклассников более чем из 70 регионов страны. Помимо насыщенной просветительской программы, ребятам нужно было показать знания, умение мыслить, работать в команде и отстаивать свои идеи.

Псковскую область представляли активисты регионального отделения «Движения первых». Дипломы II степени и по 200 тысяч рублей получили Алёна Безбородова из лицея «Развитие» и Дмитрий Яковлев из Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Диплом III степени и 100 тысяч рублей завоевал Эмиль Варданян из гуманитарного лицея.

«Особая гордость — наши победители», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор поблагодарил педагогов, наставников и семьи школьников за поддержку и помощь в подготовке к финалу. Он напомнил, что ещё в августе встречался с полуфиналистами конкурса в Печорах и уже тогда отметил их целеустремлённость и желание менять мир к лучшему.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети».

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