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Общество

Дорогу к деревне Трубичино в Великолукском районе приведут в порядок до 15 декабря

5 ноября 2026 года, 17:50

В Великолукском районе отремонтируют подъезд к деревне Трубичино — участок дороги от трассы Великие Луки – Ущицы. Начальная цена контракта составляет 12 935 059 рублей, пишет ПАИ со ссылкой на сайт госзакупок.

В порядок приведут отрезок с 0+878 по 1+267 километр. Подрядчику необходимо устранить дефекты и вернуть дорогу в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние. Приступить к работам нужно с даты заключения контракта, а завершить — до 15 декабря.

Заказчик — администрация Великолукского муниципального округа. Финансирование пойдёт из областного и местного бюджетов, доля софинансирования — 1%.

Ремонт выполнят в рамках государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы» и муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального округа».

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