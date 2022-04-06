Медиарейтинг «Псковской правды»: март 2022 года

«Псковская правда» подготовила очередной медиарейтинг региональных политиков, чиновников и общественников. Первые три месяца наблюдений за активностью в СМИ псковских випов позволяют сделать некоторые обобщения. Так, можно сказать, что медиапозиции основных акторов региона достаточно стабильны. Что же касается мартовских трендов, то очевидно наметился уход из повестки темы коронавируса. И, как следствие, «падение акций» связанных с нею спикеров. Подробности - в нашем обзоре.

С - стабильность

Михаил Ведерников (1-е место, медиаиндекс 19641), глава администрации Пскова Борис Елкин (2-е место, медиаиндекс 4666), депутат Госдумы Александр Козловский (4-е место, медиаиндекс 1988) не подвинулись в первой десятке регионального топ-30, что называется, ни на йоту. Нет большого смысла в очередной раз отмечать непоколебимость позиций лидеров нашего медиарейтинга. Губернатор(1-е место, медиаиндекс 19641), глава администрации Пскова(2-е место, медиаиндекс 4666), депутат Госдумы(4-е место, медиаиндекс 1988) не подвинулись в первой десятке регионального топ-30, что называется, ни на йоту.

Андрея Турчака Незначительно, на 1-2 пункта, изменились позиции псковского сенатора (5-е место, медиаиндекс 1929), глав Пскова и Великих Лук Елены Полонской (7-е место, медиаиндекс 1206) и Николая Козловского (6-е место, медиаиндекс 1864), также входящих в топ-10 регионального медиарейтинга. То же самое можно сказать и о расположившихся во втором и третьем десятках топ-30 председателе регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергее Грахове (11-е место, медиаиндекс 1019), депутате заксобрания Армене Мнацаканяне (12-е место, медиаиндекс 1014), первом вице-губернаторе Вере Емельяновой (15-е место, медиаиндекс 872), главе областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрее Михееве (27-е место, медиаиндекс 471). В нашем федеральном медиарейтинге позиции лидеров также не изменились (Андрей Турчак, Михаил Ведерников, Елена Бибикова, Борис Елкин) или практически не изменились (Александр и Николай Козловские, Елена Полонская).

Очевидно, что пробиться в топ обоих рейтингов, потеснив в нем представителей псковской медиаэлиты, - для «случайного человека» задача крайне сложная. В СМИ региона давно сложился плотный пул ключевых спикеров. Соответственно, и в зону видимости федеральных медиа попадают в основном они же.

Партия роста

Между тем, стоит отметить, что в региональном топ-30 есть люди, показавшие как значительный рост, так и падение. Что касается роста, то безусловным лидером тут является зампредседателя комитета по социальной политике Совета Федерации РФ Елена Бибикова (10-е место, медиаиндекс 1090), которая поднялась в рейтинге сразу на 17 пунктов. Помимо традиционных для псковского сенатора комментариев по теме пенсионного обеспечения и новых социальных выплат, инфоповодами для упоминания Елены Васильевны в СМИ стали спецоперация на Украине, а также ее рабочая встреча с псковским губернатором и прием граждан. В любом случае, в марте Елена Бибикова проявила повышенную медийную активность. И, по нашей информации, не в последнюю очередь поводом для этого стали результаты февральского медиарейтинга «ПП», в котором сенатор заняла лишь 27-е место, опустившись на 11 пунктов по сравнению с январем.

Александр Котов (3-е место, медиаиндекс 2880, +5 позиций), его заместитель Алексей Севастьянов (13-е место, медиаиндекс 937, +8 позиций), вице-губернатор Нинель Салагаева (14-е место, медиаиндекс 905, +12 позиций), митрополит Псковский и Порховский Тихон (17-е место, медиаиндекс 814, +8 позиций). Также улучшили свои позиции в топ-30 по сравнению с февралем председатель Псковского областного Собрания(3-е место, медиаиндекс 2880, +5 позиций), его заместитель(13-е место, медиаиндекс 937, +8 позиций), вице-губернатор(14-е место, медиаиндекс 905, +12 позиций), митрополит Псковский и Порховский(17-е место, медиаиндекс 814, +8 позиций).

Спикер регионального парламента традиционно фигурирует не только в новостях, связанных с работой законодательной ветви власти Псковской области. В марте Александр Котов широко комментировал вопросы, связанные со спецоперацией на Украине и западными санкциями. В результате он также впервые вошел в федеральный топ-10, заняв в нем 8-е место с медиаиндексом 154. Тема последствий санкций для российской экономики также вывела во вторую десятку топ-30 Нинель Салагаеву и, отчасти, Алексея Севастьянова. Последний в марте отметил 50-летие, но в медиарейтинге поднялся в первую очередь благодаря активной работе на 8-й сессии заксобрания и «по партийной линии». Что же касается псковского владыки, то стоит отметить, что к росту его позиций в топ-30 привела не только рабочая встреча с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, на которой обсуждалась реставрация псковских памятников. Значительный вклад в его медийность внесло участие в жюри премии «Народное признание», активно освещавшейся СМИ государственного медиахолдинга Псковской области.

Прощай, ковид?

Падение позиций в региональном медиарейтинге продемонстрировали спикеры, «специализирующиеся» на теме коронавиурса, которая в марте очевидно отошла даже не на второй, а на третий план по сравнению со спецоперацией и экономическими проблемами. Главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в результате опустилась аж на 20 пунктов, на 30-е место, с медиаиндексом в 422. «Акции вниз», пусть и не так заметно, и у главврача областной инфекционной больницы Анастасии Повторейко (8-е место, медиаиндекс 1193, -5 позиций).

Марина Гаращенко и главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук и вовсе выбыли из регионального топ-30 и (в случае Марины Валерьевны) федерального топ-10. Покинула его и Анастасия Повторейко. Наконец, председатель областного комитета по здравоохранениюи главный санитарный врач Псковской областии вовсе выбыли из регионального топ-30 и (в случае Марины Валерьевны) федерального топ-10. Покинула его и Анастасия Повторейко. Разумеется, не исключено, что если коронавирусная инфекция вновь «поднимет голову» (а специалисты вовсе не отрицают такую возможность), экспертиза аутсадеров мартовского рейтинга вновь будет востребована. Впрочем, есть ощущение, что и СМИ, и их читатели в любом случае уже пресыщены информацией о COVID-19.

Чертова дюжина

Наконец, стоит отметить, что в нашем топ-30 обновилась почти половина участников: 13 человек. В частности, «за бортом» оказалась часть региональных депутатов и многие областные чиновники из февральского рейтинга. Из числа депутатов топ-30 покинули единоросс Игорь Дитрих и подавляющее большинство представителей оппозиции: Петр Алексеенко (КПРФ), Антон Минаков (ЛДПР), Андрей Маковский («Новые люди»), Артур Гайдук («Яблоко»). Из числа чиновников, помимо уже упомянутой Марины Гаращенко, - председатель комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик, председатель комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов, и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов, вице-губернатор Василий Осипов. Их вытеснили спикеры, значительная часть которых опять-таки связана с экономической повесткой. Это областные депутаты Александр Братчиков (9-е место, медиаиндекс 1190), Виктор Остренко (также возглавляющий регисполком ОНФ; 21-е место, медиаиндекс 618) и Андрей Козлов (25-е место, медиаиндекс 508), председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов (19-е место, медиаиндекс 751), руководитель регионального УФАС Ольга Милонаец (16-е место, медиаиндекс 842) и бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев (29-е место, медиаиндекс 454). Добавим, что Николай Романов также вошел в топ-10 федерального медиарейтинга (10-е место, медиаиндекс 151). Надо полагать, что ньюсмейкеры, способные комментировать экономические процессы или же напрямую связанные с темой преодоления последствий экономических санкций, будут востребованы в СМИ еще долго. С другой стороны, в топ-30 попали представители региональной элиты, активно комментировавшие ситуацию на Украине и Донбассе. Например, депутат Псковского областного Собрания, глава реготделения «Справедливой России» Олег Брячак (26-е место, медиаиндекс 493). Благодаря ежегодному докладу перед депутатами областного Собрания в региональный медиарейтинг вернулся фигурировавший в нем в январе руководитель УМВД по Псковской области Алексей Овсянников (24-е место, медиаиндекс 515). Активная работа по собственному продвижению впервые привела в топ-30 председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова (28-е место, медиаиндекс 470).

Игорь Сопов (18-е место, медиаиндекс 806). Вероятно, по мере приближения даты единого дня голосования глава облизбиркома будет только наращивать свое присутствие в региональных СМИ. Также стоит отметить, что во вторую десятку топ-30 попал председатель Избирательной комиссии Псковской области(18-е место, медиаиндекс 806). Вероятно, по мере приближения даты единого дня голосования глава облизбиркома будет только наращивать свое присутствие в региональных СМИ.

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