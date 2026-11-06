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Происшествия / Правосудие

В колонию отправится мужчина за кражу украшений у соседки под Себежем

6 ноября 2026 года, 13:00

Себежский районный суд отправил мужчину в колонию за кражу ювелирных изделий у своей соседки. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В колонию отправится мужчина за кражу украшений у соседки под Себежем

Фото: pxhere.com

По версии следствия, житель поселка Идрица в период с августа 2023 по январь 2024 года незаконно проник в квартиру своей соседки, где похитил набор ювелирных украшений общей стоимостью 90 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) и приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Под стражу осужденного взяли прямо в зале суда. 

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