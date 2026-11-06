Михаил Ведерников поддержал расширение псковского фестиваля «Михайловский бастион»

Фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» проводится в Псковской области с 2022 года. За пять лет география фестиваля выросла до 18 муниципалитетов. Об этом губернатор Михаил Ведерников написал в своём канале в MAX.

По его словам, проект даёт возможность прикоснуться к живому искусству и объединяет разные поколения вокруг общих ценностей.

За все время в концертах участвовали почти две тысячи музыкантов со всей страны, включая именитые коллективы. Выступления в общей сложности увидели более 35 тысяч зрителей.

За вклад в развитие мероприятия губернатор вручил Почётную грамоту коллективу Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил РФ. Возглавляет его организатор и вдохновитель «Михайловского бастиона», главный военный дирижёр генерал-майор Тимофей Маякин.

«Мы дорожим тёплым отношением музыкантов к нашим жителям и ветеранам СВО и искренне заинтересованы в продолжении совместных творческих проектов. Поэтому с удовольствием поддержал инициативу Тимофея Валентиновича расширить в следующем году перечень площадок для выступлений. Уверен, любители военной духовой музыки это оценят по достоинству», — написал Михаил Ведерников.