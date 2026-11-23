Советов о здоровье желудка и кишечника немало: есть больше клетчатки, провериться на хеликобактер, пройти обследования. Но хочется понимать, с чего начать и как позаботиться о себе без резких перемен в привычной жизни. О том, как менять питание, почему не стоит лечиться по чужим советам и когда пора обратиться к врачу, «АиФ-Псков» поговорил со специалистом Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Валерией Григорьевой.

Полезное — понемногу

— О пользе клетчатки говорят много. Но как добавить её в рацион, если есть проблемы с желудком или кишечником, и не навредить себе? — Чтобы получать нужное количество клетчатки, следует тщательно планировать рацион. С каждым приёмом пищи необходимо употреблять порцию овощей или фруктов (брокколи, морковь, яблоки без термической обработки). Не пытайтесь резко заменить часть рациона на «более полезную» еду. Дайте организму время адаптироваться: начните с малого и постепенно увеличивайте порцию. Так микрофлора кишечника и мышцы ЖКТ привыкнут, и риск дискомфорта снизится. Пейте достаточно воды, около 1,5-2 литров воды в день (сверх супов и чая). Пищевые волокна активно впитывают воду в кишечнике. Следите за индивидуальной реакцией. Это касается тех, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта. — Можно ли по самочувствию понять, что у человека есть хеликобактер, или инфекция способна годами оставаться незаметной? — Часто инфекция долгое время никак не проявляется. Человек может годами не подозревать о ней, и выявляют её случайно – во время гастроскопии или по результатам анализов. Симптомы могут появиться на фоне факторов, которые провоцируют обострение: снижение иммунитета, стресс, приём нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), алкоголь.

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Но если симптомы появляются, они обычно связаны с воспалением слизистой желудка или двенадцатиперстной кишки: боль в верхней части живота (в эпигастрии); тяжесть, чувство переполнения желудка даже после небольшой порции; изжога; отрыжка с кислым или горьким привкусом; вздутие живота; металлический привкус во рту.

Незваный гость

— Если бактерию обнаружили, что делать дальше? Кто должен подбирать лечение? — Схему лечения подбирает только врач-гастроэнтеролог. Самолечение недопустимо: ошибка в выборе антибиотиков или прерывание курса повышают риск развития устойчивости бактерии, и в следующий раз подобрать эффективную терапию будет гораздо сложнее. — Курс лечения позади. Как убедиться, что он помог, и когда нужно сдавать контрольные анализы? — Проверять эффективность лечения нужно не раньше, чем через четыре недели после окончания приёма антибиотиков; и не раньше, чем через две недели после отмены средств, снижающих кислотность желудка. Годятся только методы, выявляющие самого возбудителя (дыхательный тест или определение антигена в кале). Анализ крови на антитела (след иммунного ответа) для контроля не подходит. Антитела сохраняются и после успешного лечения и исчезают не сразу. — Хеликобактер часто упоминают в связи с язвой и раком желудка. Насколько велики риски и можно ли их снизить? — Наличие бактерии Helicobacter pylori действительно повышает риск развития как язвенной болезни, так и рака желудка, H. pylori нарушает защитный барьер слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, повышая её уязвимость к действию соляной кислоты. В результате риск развития язвенной болезни возрастает в 3-6 раз по сравнению с неинфицированными людьми. Сама по себе бактерия – серьёзный фактор риска, но не приговор.

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Регулярное наблюдение у гастроэнтеролога, своевременная диагностика и строгое следование рекомендациям специалиста – ключ к профилактике осложнений.

Проверить, а не гадать

— Какие обследования желудка и кишечника входят в диспансеризацию и в каком возрасте их проходят? — План контроля здоровья желудка и кишечника строится с учётом возраста, наличия факторов риска и симптомов. Общий анализ крови проводят для выявления воспалительных процессов, инфекции в организме и анемии. Исследование кала на скрытую кровь направлено на диагностику рака кишечника: в возрасте 40–60 лет его проходят один раз в два года, в 65–75 лет — ежегодно. В 45 лет проводят гастроскопию — осмотр пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки для выявления рака желудка и пищевода, а также заболеваний желудка. На втором этапе диспансеризации предусмотрены колоноскопия и консультация колонопроктолога. — Для проверки кишечника предлагают разные исследования: анализ кала на скрытую кровь, сигмоскопию, колоноскопию. Чем они отличаются и кто решает, какое нужно человеку? — Выбор должен делать врач (гастроэнтеролог, проктолог) после оценки вашего здоровья, возраста, семейного анамнеза и других индивидуальных рисков. Не стоит самостоятельно выбирать метод скрининга. Иммунохимический анализ кала (FIT) определяет присутствие гемоглобина, который может появляться при наличии опухоли или полипа. При положительном результате обязательно требуется углублённое обследование – колоноскопия.

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Сигмоскопия – метод, при котором эндоскоп осматривает только прямую и сигмовидную кишку (нижние отделы). Колоноскопия – это «золотой стандарт» скрининга. Метод позволяет осмотреть всю толстую кишку изнутри, выявить предраковые полипы и сразу удалить их (полипэктомия), что является эффективной профилактикой рака. — Всем ли можно проходить колоноскопию и сигмоскопию? — Да, к колоноскопии и сигмоскопии действительно есть противопоказания и ограничения. Врач обязательно учтёт их перед назначением. К ограничениям относят: острый инфаркт миокарда, выраженная сердечно-сосудистая или дыхательная недостаточность, тяжёлые воспалительные заболевания кишечника с изъязвлением, аневризма аорты, острые инфекционные заболевания (ОРВИ, грипп, пневмония), нарушения свёртываемости крови, недавние операции на кишечнике или органах брюшной полости и малого таза, беременность и это не весь перечень.

Не списывать на мелочи