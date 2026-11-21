ДТП произошло на проспекте Гагарина у дома 111. Автомобили Ford Focus и Renault Logan столкнулись. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал ребенок 2026 года рождения. Он находился в люльке на переднем сиденье и получил травмы от сработавшей подушки безопасности.

Пострадавшего госпитализировали. На месте работали спасатели ПСО, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.Обстоятельства происшествия выясняются.