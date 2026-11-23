Девятиклассники гимназии №28 Пскова, где изучают основы профессиональной подготовки, побывали в Псковском медицинском колледже. В профтуре участвовали 15 школьников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Областного центра занятости населения. Поездку организовали в рамках нацпроекта «Кадры».

Во время визита ребята заглянули в учебные аудитории и лично понаблюдали за тем, как идет образовательный процесс. Ключевым моментом стала практическая часть. Школьникам дали возможность почувствовать себя в роли медперсонала: они отрабатывали технику забора крови на специальных манекенах-тренажерах.

Будущим абитуриентам объяснили, как проходит зачисление и обучение, какие экзамены предстоит сдавать и как устроена практика студентов.

По словам организаторов, такие профессиональные туры позволяют подросткам не только получить базовые знания о специальности, но и увидеть ее изнутри. Результат не заставил себя ждать: трое учеников заявили, что всерьез задумались о карьере в здравоохранении и рассматривают поступление в медицинское учебное заведение.

В центре занятости напомнили, что подобные мероприятия в рамках нацпроекта «Кадры» помогают школьникам лучше понять разные профессии, узнать о вариантах обучения и в итоге сделать более осознанный выбор будущей карьеры.