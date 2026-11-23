Жителям Псковской области объяснили, как передавать показания за электроэнергию и входить в личный кабинет после того, как у части клиентов «Псковэнергосбыта» изменились номера лицевых счетов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX в ответ на обращения жителей на прямую линию.

По его словам, с 26 октября «Псковэнергосбыт» перешел на новую систему «ДомРесурс» для усиления защиты данных. Из-за обновлений у части клиентов сменился номер лицевого счета, что привело к очередям в офисах компании.

Как отметил губернатор, чтобы не тратить время на личный визит, многие вопросы можно решить онлайн. Новый номер счета указан в квитанции за октябрь, а также его можно узнать, введя старый номер на официальном сайте els.pskovenergosbit.ru.