Жителям Псковской области объяснили, как передавать показания за электроэнергию и входить в личный кабинет после того, как у части клиентов «Псковэнергосбыта» изменились номера лицевых счетов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX в ответ на обращения жителей на прямую линию.
Фото Андрея Степанова
По его словам, с 26 октября «Псковэнергосбыт» перешел на новую систему «ДомРесурс» для усиления защиты данных. Из-за обновлений у части клиентов сменился номер лицевого счета, что привело к очередям в офисах компании.
Как отметил губернатор, чтобы не тратить время на личный визит, многие вопросы можно решить онлайн. Новый номер счета указан в квитанции за октябрь, а также его можно узнать, введя старый номер на официальном сайте els.pskovenergosbit.ru.
Зарегистрироваться в личном кабинете «ДомРесурс» можно по номеру телефона или электронной почте – при необходимости эти данные помогут восстановить пароль.
Передать показания, подчеркнул Михаил Ведерников, доступно в приложении «ДомРесурс», на сайте domres.ru, через «Госуслуги Дом», в мобильном приложении банка, а также по телефону 8 (8112) 60-60-00. «Берегите свое время и пользуйтесь цифровыми сервисами», – обратился к жителям Псковской области глава региона.