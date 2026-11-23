Благодарность министра культуры Российской Федерации получила экскурсовод Пушкинского Заповедника Наталья Алексеевна Кузьмина – в этом году исполняется 30 лет ее работы в музее. Об этом «Псковской правде» сообщили в заповеднике.



Федеральную награду экскурсоводу присудили за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу. За три десятилетия Наталья Кузьмина провела в обшей сложности тысячи экскурсий для гостей заповедника: она рассказывает им об Александре Пушкине и местах, которые вдохновляли поэта.