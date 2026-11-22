Мобильный пункт Военного комиссариата города Пскова работает сегодня, 22 ноября на площадке у торгового центра «Империал». Об этом сообщил глава города Станислав Стармолотов в своем официальном канале в мессенджере MAX.

В пункте рассказывают о возможности заключения контракта в мобилизационный людской резерв. Резервисты будут нести службу в регионе в составе мобильных огневых групп, их задача – защищать объекты критической инфраструктуры.

По его словам, получить информацию можно до 18:00. Там же есть возможность пообщаться с представителями мобильных огневых групп и АНО «Дружина».

«Ваша готовность защищать родной край – это важная опора для стабильности и спокойствия жителей Псковской земли», – подчеркнул Станислав Стармолотов.