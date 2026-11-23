Есть повод для гордости и отличный повод отправиться в путешествие по пушкинским местам: межрегиональный маршрут «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти» стал лауреатом XIII Всероссийской туристской премии «Маршрут года – 2026», заняв третье место в номинации «Литературный туристический маршрут». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.



Тур рассчитан на пять дней и объединяет три региона. Стартует программа в Санкт-Петербурге, охватывает пушкинские места Ленинградской области и завершается в Пушкиногорье Псковской области, где поэт создавал свои главные произведения. Здесь гостей ждет погружение в пушкинскую эпоху. Помимо экскурсий в Святогорский монастырь, к могиле поэта и по мемориальным усадьбам «Михайловское» и «Тригорское», путешественников ждут встречи с героями пушкинского времени.