Стена, крест и тайна горшков

Крепостная стена XIV века, редкий византийский крест и огромное скопление битой посуды, происхождение которых еще предстоит объяснить. Археологический сезон 2026 года в Пскове принёс около двух тысяч индивидуальных находок. Что они рассказывают о средневековом городе и какие открытия могут ждать исследователей в следующем году, в эфире программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

Раскопки на старом рынке в Пскове: крепостная стена 1309 года и загадка битой посуды

В этом сезоне площадь археологических исследований в Пскове составила чуть меньше двух тысяч квадратных метров. Для сравнения: годом ранее специалисты раскопали около 120 квадратных метров. Количество индивидуальных находок тоже заметно выросло — примерно с 300 до двух тысяч. И это без учёта массового материала, в том числе многочисленных фрагментов керамики. Одним из главных участков стала территория бывшего рынка. Археологи вернулись сюда спустя 35 лет. Для многих псковичей это место связано с воспоминаниями о молодости: в 1970–1980-е годы горожане участвовали в раскопках и проходили здесь практику. Казалось, что после столь масштабных работ найти неизученный участок будет трудно. Однако культурный слой, которого ещё не касались исследователи, сохранился. Поводом вернуться стало планируемое строительство рынка: перед закладкой фундаментов необходимо изучить то, что находится под ними. В этом году специалисты работали на месте будущего южного фундамента. Они раскрыли несколько сменявших друг друга горизонтов деревянной застройки. Сохранность дерева оказалась не лучшей: участок расположен высоко, влаги здесь мало, поэтому органические материалы разрушаются. Кроме того, средневековые постройки неоднократно горели. Археологи проследили следы пяти пожаров, последний из которых предварительно связывают с 1320 годом.

Но главной неожиданностью стала крепостная стена 1309 года, связанная с именем посадника Бориса. Её существование было известно, а строительство в камне зафиксировано в летописи. Удивило расположение: по предварительным совмещениям планов предполагалось, что укрепление пройдёт восточнее и не попадёт в раскоп. Перед исследователями открылась конструкция шириной чуть больше трёх метров. С двух сторон — кладка из известняковых плит, между ними — мелкий известняковый камень с раствором. «Это классическая конструкция крепостных стен», — объяснила Марина Кулакова. Находка помогла уточнить прохождение укрепления на участке от церкви Петра и Павла до улицы Ленина. Теперь расположение стены необходимо учитывать при проектировании будущего здания. Есть и предложение сохранить её для показа в интерьере рынка. Пока это идея, но, по мнению директора центра, древнее укрепление могло бы стать новой точкой притяжения.

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Рядом со стеной обнаружилась другая загадка — большое скопление битых горшков, предварительно относящихся к XIV–XV векам. Почему здесь оказалось столько посуды, специалисты пока не знают. Материал собрали и перевезли, подробное изучение ещё впереди. Фрагментов набралось на огромные коробки. Археологи рассчитывают показать их на выставке по итогам сезона, чтобы посетители смогли оценить масштаб находки. Но объяснять её происхождение до завершения исследования не спешат.

Редкие находки псковских археологов: византийский крест и ранняя христианская подвеска

Каждый год в Археологическом центре проходит своеобразный внутренний конкурс на находку сезона. Изображение выбранного предмета может появиться на афише ежегодной выставки и в программе научного семинара. Один из главных претендентов в этом году — фрагмент византийского креста с ликом святого Василия. Его обнаружили на Красноармейской набережной, 19а во время исследований участка под коммуникации глубокого заложения. Особую ценность предмету придаёт способ нанесения изображения: оно выполнено вручную, гравировкой, а не штампом. На момент эфира находку изучали специалисты. По словам Марины Кулаковой, подобные кресты чаще встречаются в районе Херсонеса. Среди известных ей аналогов — предметы из Гнёздова и с Рюрикова городища.

Ещё один претендент — костяная подвеска с изображением равноконечного креста. Директор центра отнесла её к ранним христианским древностям: предметам времени, когда христианская символика только начинала распространяться на Руси. «Мы впервые такое увидели во Пскове», — отметила Марина Кулакова. Редкие кресты и подвески — лишь часть коллекции сезона. Важные сведения дают и небольшие свинцовые печати, которыми скрепляли документы. На исследованном участке старого рынка площадью около 200 квадратных метров обнаружили шесть таких предметов. Для сравнения: прежние раскопки территории примерно в гектар дали 25 печатей. По словам директора центра, замечать мелкие металлические предметы помогает металлоискатель. При обычной ручной переборке грунта часть из них могла бы остаться незамеченной. Так современные методы позволяют дополнить результаты прежних исследований.

Средневековое Завеличье: что раскопки рассказали о жизни псковичей

Важным направлением сезона стало изучение Завеличья. Эта часть средневекового Пскова отличалась от более тесно застроенного центра: свободной земли было больше, поэтому жители могли позволить себе просторные дворы. Раскопки помогли подробнее исследовать дороги, дворовую застройку и предметы повседневного обихода. По оценке археологов, новые материалы не столько изменили прежние представления о районе, сколько наполнили их подробностями. На сухих участках, где в грунте много мелкого щебня, искать небольшие предметы особенно сложно. Здесь тоже помог металлоискатель. Среди находок — небольшие свинцовые пломбы, в том числе со знаками. По предположению исследователей, они могли использоваться для скрепления торговых документов.

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Есть у археологов и версия, объясняющая, почему некоторые вещи оставались на своих местах. Вероятно, перед угрозой нападения жители могли покидать дворы в спешке, уходя под защиту городских укреплений. В такой ситуации мелкие предметы и часть ремесленных принадлежностей оставались брошенными. Однако подобные выводы требуют сопоставления всех материалов раскопок. Исследования Завеличья важны и для изучения торговых связей Пскова. Археологи надеются продолжить работы на участках, связанных с гостиными дворами, — эти объекты пока изучены не полностью.

Планы археологов на 2027 год: поиск берестяных грамот и новые исследования

На территории старого рынка работы ещё не завершены. Весной археологи планируют вернуться сюда и продолжить исследования, в том числе на месте будущего северного фундамента. Именно с северным участком связана надежда обнаружить берестяные грамоты. На южном условия для их сохранности были неподходящими: сухой грунт плохо сохраняет органику. На севере участок более обводнён, а культурный слой мощнее. Кроме того, в соседних раскопах прежних лет берестяные грамоты уже находили.

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Проверить предстоит и наличие более ранних погребений. На южном участке исследователи пока остановились выше уровня, где они могут находиться. Поэтому говорить об их обнаружении ещё рано. За пределами Пскова значительная часть работы была связана с уточнением границ археологических памятников в Изборске. Эти сведения необходимы, чтобы учитывать расположение памятников при хозяйственной деятельности.