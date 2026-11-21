В Псковской областной клинической больнице (ПОКБ) обновили техническую базу кабинета трансфузионной терапии – в учреждение поступили современные аппараты для проведения плазмафереза. Об этом «Псковской правде» сообщили в медучреждении.

Кабинет трансфузионной терапии ПОКБ на протяжении многих лет оказывает помощь амбулаторным и стационарным пациентам. Внедрение нового оборудования направлено на повышение безопасности, эффективности и комфорта процедур. Аппараты оснащены передовыми системами контроля, что позволяет минимизировать риски, а также обеспечивать более точную и деликатную очистку плазмы.

Эта процедура представляет собой метод очистки крови, при котором удаляется плазма, содержащая токсины, аллергены, антитела и иные патологические компоненты.

Плазмаферез применяется в комплексной терапии ряда состояний, в том числе при аутоиммунных и тяжёлых иммунных нарушениях, выраженных аллергических реакциях, тяжёлых кожных заболеваниях, сильных интоксикациях, нарушениях липидного обмена и метаболических сбоях. Назначение процедуры осуществляется исключительно лечащим врачом при наличии чётких показаний.

Получить консультацию и записаться на приём к профильному специалисту можно через контакт-центр ПОКБ по телефону 8 (8112) 29-57-00. Процедура проводится по направлению от лечащего врача.