Полицейские раскрыли хищение деревообрабатывающих станков с территории предприятия в Дедовичах, ущерб предварительно оценивается в 400 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в УМВД России по Псковской области.

Согласно версии следствия, кражу совершил ранее судимый 39-летний житель Дедовичского района. Мужчина вывез оборудование на автомобиле и продал его.

Личность подозреваемого установили в ходе оперативно‑розыскных мероприятий, его задержали в Санкт‑Петербурге. По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Задержанный дал признательные показания, похищенные станки изъяты. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело.