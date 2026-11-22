У жителей Псковской области есть время до 18:00 27 ноября, чтобы поддержать своего врача или медработника в конкурсе «Лучший медицинский работник года – 2026». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, голосование проходит на сайте konkurs-med.pskov.ru.

Михаил Ведерников отметил, что всего за звание борются 37 сотрудников государственных медорганизаций региона, а десять победителей получат дипломы и сертификаты на 200 тысяч рублей – на 50 тысяч рублей больше, чем годом ранее.

«Поддержите врачей и средних медицинских специалистов, которые ежедневно заботятся о здоровье пациентов – в больницах, поликлиниках, диспансерах, спешат на вызовы скорой помощи», – обратил внимание жителей региона губернатор.