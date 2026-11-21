За прошедшие сутки в небе над Псковской областью нейтрализовали БПЛА противника. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Макс.

«Боевая работа продолжается. Будьте внимательны и осторожны, не приближайтесь к обломкам!» – написал губернатор.

При наблюдении БПЛА или обнаружении БПЛА или их фрагментов незамедлительно сообщайте максимально подробную информацию по телефону 112 или 8(8112) 72-52-00.