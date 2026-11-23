У Пскова появился шанс встретить Рождество особенно нарядно, а у его жителей и бизнеса – получить подарок за праздничное убранство: в городе объявили конкурс на лучшее новогоднее оформление, сообщил губернатор Михаил Ведерников в MAX.

По его словам, присоединиться к конкурсу могут предприниматели, организации и активные горожане. Оформлять разрешено витрины, фасады, дворы и общественные пространства, но есть условие: в декоре должны присутствовать элементы брендбука двух проектов – «Псков – город Рождества» или «Рождество начинается здесь».

Именно это, по замыслу организаторов, позволит выдержать город в едином стиле.

Победителей ждут денежные призы. За первое место предусмотрено 500 тысяч рублей, за второе – 250 тысяч рублей, за третье – 100 тысяч рублей. Для бизнеса в рамках городского конкурса подготовили три номинации: магазины и сервисы, гостиницы и рестораны, социальные объекты. Жители, готовые украсить свой двор или улицу, могут заявиться в номинации «Народная инициатива».

Губернатор подчеркнул, что участие – это не только борьба за приз. Оформленные объекты станут частью городского маршрута и попадут в объективы туристов, а сам конкурс помогает заявить о себе. «Новогоднее оформление – не просто декор. Это вклад в создание неповторимой атмосферы города, в настроение жителей и гостей», – отметил Михаил Ведерников.

Псков уже начал готовиться к празднику: на улицах монтируют новые гирлянды и световые консоли. Поддержку оказывает нацпроект «Туризм и гостеприимство». «Давайте вместе сделаем любимый город по-настоящему сказочным – с сияющими витринами, уютными дворами, нарядными фасадами, елками и инсталляциями. Рождество начинается здесь. И начинается с нас», – призвал губернатор.