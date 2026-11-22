За десять месяцев, с января по октябрь текущего года, должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз 22,3 тысяч тонн подконтрольной животноводческой продукции. Она поступила из 54 стран мира. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Продукция ввозилась через пункты пропуска, расположенные на государственной границе РФ в Псковской области. Основу продовольственного сегмента составили рыба и рыбопродукты – 10,1 тысяч тонн, молоко и молочные продукты – 6,1 тысяч тонн, мясо и мясопродукты – 3,9 тысяч тонн, прочая готовая продукция – 2,2 тысячи тонн.

Кроме того, на территорию региона поступили корма и кормовые добавки — 113,4 тысяч тонн и сырье животного происхождения – 14,1 тонны.