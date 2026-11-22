За десять месяцев, с января по октябрь текущего года, должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз 22,3 тысяч тонн подконтрольной животноводческой продукции. Она поступила из 54 стран мира. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
Продукция ввозилась через пункты пропуска, расположенные на государственной границе РФ в Псковской области. Основу продовольственного сегмента составили рыба и рыбопродукты – 10,1 тысяч тонн, молоко и молочные продукты – 6,1 тысяч тонн, мясо и мясопродукты – 3,9 тысяч тонн, прочая готовая продукция – 2,2 тысячи тонн.
Кроме того, на территорию региона поступили корма и кормовые добавки — 113,4 тысяч тонн и сырье животного происхождения – 14,1 тонны.
Фото Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
Помимо этого, в Псковскую область ввезли 2,8 млрд доз вакцин, а также 371,8 тонны и 14,3 тысяч литров лекарственных средств для ветеринарного применения.
В отношении всех партий поступившей продукции государственные инспекторы управления провели ветеринарный контроль. Товары, соответствующие ветеринарно-санитарным требованиям РФ и ЕАЭС, направлены в адреса грузополучателей.