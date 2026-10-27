Псковским предприятиям предложили два формата диспансеризации сотрудников

Псковская городская поликлиника предлагает организациям провести диспансеризацию сотрудников в двух форматах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Первый вариант – выездной: медики приезжают на предприятие и проводят осмотр в мобильном фельдшерско-акушерском пункте (ФАПе). Второй – стационарный: сотрудники проходят обследование в поликлинике, в том числе в выходные.

При необходимости на предприятие может приехать организатор диспансеризации, чтобы проконсультировать работников перед осмотрами. Для организаций создадут «зеленый коридор»: сотрудников будут сопровождать и принимать без очереди. По итогам осмотра терапевт даст консультацию и при необходимости направит на допобследование. Отдельно практикуется индивидуальное прохождение репродуктивной диспансеризации – как для женщин, так и для мужчин.

В администрации Пскова напомнили, что регулярные осмотры помогают выявить серьезные заболевания на ранних стадиях. Справки можно получить по телефону 29-35-10, по вопросам записи на репродуктивную диспансеризацию – 29-90-28.