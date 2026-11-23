Псковский городской суд отправил под стражу гражданина РФ по делу о контрабанде табачных изделий из Беларуси – их стоимость оценили в 3,9 млн рублей, сообщили «Псковской правде» в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Ходатайство об аресте подавал заместитель начальника Псковской таможни.

Мужчину подозревают по пункту «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ: по версии следствия, табачные изделия незаконно перемещали через государственную границу РФ, чтобы потом продать в России, – действовала группа лиц по предварительному сговору.

Причастность к преступлению подозреваемый не отрицает. Сейчас следователи проверяют, не причастен ли он к другим аналогичным эпизодам.

Мера пресечения избрана по 19 января 2027 года включительно.