В деревне Турки-Перевоз Невельского района состоялась церемония захоронения останков участников Великой Отечественной войны. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства молодежной политики Псковской области.

Останки 46 бойцов обнаружили и подняли участники Поискового объединения «Псковский рубеж». Еще одному солдату в ходе работы удалось вернуть имя.

На братском захоронении собрались юнармейцы и студенты невельского колледжа. Они возложили к могиле красные гвоздики и почтили память защитников.