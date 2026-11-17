Двадцать голубых елей – и каждая из них проросла из крошечного семечка. На окне Анастасии Лебедевой сейчас квартируют будущие великаны: пока они живут в горшочках, но уже через год их высадят на улицу. Анастасия уверена: прелесть как раз в том, чтобы пройти весь путь от первого ростка, ведь тогда дерево по-настоящему становится твоим. Как вырастить хвойный лес в квартире – в материале «Псковской правды».

Тихий подвиг на подоконнике

Анастасия Лебедева из Пскова всегда черпала вдохновение в людях, которые берутся за восстановление лесов – их труд казался ей по-настоящему важным и нужным. А в глубине души жила тихая мечта: однажды и на ее приусадебном участке поднимутся деревья и это станет маленьким вкладом в общее дело. Тогда Настя задумала вырастить кедр. Семечко нуждалось в стратификации – имитации зимних условий в холодильнике или на улице в грунте. Такие условия необходимы, чтобы плотная оболочка семечка размягчилась и дерево дало росток. Кедр Анастасии, «просидевший» в холодильнике несколько месяцев, не взошел. Тогда девушка задумала посадить другое хвойное дерево. Выбор пал на голубую ель. У семян ели тонкая оболочка – она совсем не мешает им набухать и пускать росток. Еще один плюс: дерево не требует стратификации.

Голубые ели, как и кедры, девушка решила выращивать из семечек. Их удалось найти в одном из интернет-магазинов. «Я выбрала самый медленный способ – выращивать с нуля, – говорит Анастасия. – Да, это долго, но в этом есть особый шарм: не просто берешь готовый саженец, а проходишь весь путь от семечка до ростка. Это и есть полностью твое творение». Для проращивания девушка использовала простой метод: замочила семена между ватными дисками в тарелке, сверху накрыла пакетом. Получилось что-то вроде импровизированного парника. Регулярное проветривание со временем оказалось неудобным, поэтому Настя придумала хитрость: проделала в «парнике» отверстия. Так поддерживать нужный микроклимат стало в разы проще.

Когда деревья станут большими....

Спустя несколько дней семена набухли. Настя подержала их в «парнике» еще некоторое время – чтоб уж наверняка. Пока, наконец, не решила: пора высаживать. «У меня есть несколько видов грунта – хвойный и для комнатных растений, – рассказывает Анастасия. – Решила провести эксперимент: посадила семена в несколько горшков с разными видами грунта. Хочу признаться: мои елки прекрасно себя почувствовали и там, и там». Насте повезло: ее семена взошли. Сейчас на подоконнике садовницы квартируют ровно 20 голубых елей. Одна из них вымахала до 9,5 сантиметров! Другие – до 5 сантиметров. Рост голубых елей – процесс крайне медленный, зато живет дерево аж 800 лет!