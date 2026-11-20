В 2027 году страховые пенсии проиндексируют дважды. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Отделения СФР по Псковской области.

Как отметили в региональном ведомстве, первое повышение состоится с 1 февраля, а не с 1 января, как было раньше, и составит 6,8%. Второе – с 1 апреля, на 3,3%.

В феврале также увеличат надбавку по уходу за лицами старше 80 лет и имеющими инвалидность I группы. Социальную пенсию, как и прежде, поднимут с 1 апреля.

Все индексации Социальный фонд России проведет автоматически. Отмечается, что подавать заявления и обращаться в клиентские службы не нужно.