Меняется график работы подразделений Псковской детской городской поликлиники в выходные дни. Об этом «Псковской правде» сообщили в медучреждении.

Согласно обновлённому расписанию, в субботу приём пациентов организуют сразу в двух филиалах – на улице Кузнецкой, дом 21 и улице Шестака, дом 4. Время приёма врача‑педиатра – с 9:00 до 15:00, приём вызовов на дом завершают в 13:00.

В воскресенье медпомощь будет доступна лишь в подразделении на Шестака, 4. Режим сохраняется: педиатры ведут приём до 15:00, вызовы на дом принимаются до 13:00.

В поликлинике отметили, что изменения не про прекращение работы в выходные – помощь остаётся доступной, но важно учитывать скорректированные временные рамки. Родителей просят планировать визиты с учетом нового расписания.