Педагоги Гимназии № 29 Пскова стали финалистами проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей. Об этом «Псковской правде» сообщили в городской администрации.

Команда прошла оценку компетенций и подготовку концепции воспитательного события, которое сегодня им предстоит провести в одной из школ Москвы. После прохождения окружных дистанционных полуфиналов учителя вошли в число 100 команд-финалистов из 46 регионов.

Имена десяти команд-победителей объявят сегодня, 21 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве.