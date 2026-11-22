Решение Эстонии приостановить со вторника, 1 декабря, работу всех пограничных переходов с Россией ударит прежде всего по самим эстонцам. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, приграничные территории Эстонии уже сообщили о возможных убытках. «Опять хотели сделать хуже России, а по факту отыгрались на своих же гражданах», – отметил глава региона. Он добавил, что закрытые границы усложняют логистику и увеличивают сроки доставки грузов, однако Псковская область давно приспособилась к таким ограничениям и нашла альтернативные маршруты.

Михаил Ведерников напомнил о похожем сценарии с Финляндией. Жители Эстонии лишаются возможности ездить в страну, где можно в любом месте и в любое время оставить автомобиль с номерами стран Евросоюза, говорить на любом языке мира и бывать на деловых, развлекательных, культурных, спортивных событиях.

Отдельно губернатор указал на тех, у кого в России остались родственники: перевезти их в Эстонию люди не смогут – без знания языка и, главное, без желания поддерживать позицию местной власти. «А значит, ждем еще более интенсивное движение в нашем направлении», – обратил свое внимание глава региона.

По его мнению, такой подход характерен для эстонских властей: сначала принять решение, а через полгода посмотреть, что из этого вышло.

«А мы по-прежнему готовы принимать у себя всех, кто разделяет наши ценности, и поддерживать в самый сложный период адаптации», – заверил Михаил Ведерников.

Напомним, ограничения начнут действовать с 07:00 по эстонскому времени. В полученном уведомлении говорится о неопределенном сроке, при этом эстонское правительство обозначает шесть месяцев как обоснованный и необходимый период.