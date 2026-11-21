В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ прошла рабочая встреча первого заместителя министра Александра Ломакина с заместителем губернатора Псковской области Игорем Шатурным. Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.

Стороны обсудили реализацию мер федеральной поддержки инфраструктурных проектов региона. Особое внимание было уделено строительству дороги в деревне Хотицы. Проект реализуется в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) за счёт средств федеральной субсидии. Работы предусматривают два этапа строительства дороги, обустройство ливневой канализации, создание пешеходной инфраструктуры и установку современного уличного освещения.

По словам Александра Ломакина, программа КРТ позволяет комплексно подходить к развитию территорий. Реализация инженерной и транспортной инфраструктуры создаст условия для наращивания темпов жилищного строительства. В перспективе в микрорайоне планируется возведение жилых домов более чем на 500 квартир, а также объектов социальной инфраструктуры.

Проект входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».