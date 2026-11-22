Частица мощей святителя Иоанна Милостивого, Патриарха Александрийского, впервые прибудет в Великие Луки. Ковчежец будет находиться в Свято-Вознесенском кафедральном соборе с 27 по 29 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Принесение пройдет по благословению епископа Великолукского и Невельского Варнавы в рамках проекта «100 лет любви батюшки Иоанна». Собор будет открыт с 07:30 до 18:00 и во время богослужений. Каждый час перед ковчегом будут совершаться молебны. Записки о здравии и упокоении можно оставить в свечной лавке.

Встреча мощей состоится 27 ноября перед Божественной литургией – ее совершит епископ Варнава. Проводы пройдут в воскресенье, 29 ноября, после литургии.

Святитель Иоанн Милостивый известен необыкновенным милосердием и заботой о самых обездоленных – Церковь прославила его за эти качества, а верующие считают покровителем обиженных и тех, кто оказался в трудных обстоятельствах.

Особую связь с Великими Луками объясняет история иеросхимонаха Иоанна (Миронова), одного из старейших священников Русской Православной Церкви и клирика Великолукской епархии. Святитель Иоанн был его небесным покровителем. Как уточнили в епархии, 25 ноября 1926 года, ровно 100 лет назад, будущий отец Иоанн родился и принял Святое Крещение в день памяти святого. Мощевик со святыми мощами подарили ему духовные чада – в Великие Луки его принесут из кельи в строящейся обители в честь иконы Божией Матери «Милостивая» в деревне Вехно.