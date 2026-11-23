В актовом зале на улице Некрасова, 24 в Пскове состоялся финал образовательной программы «Школы кадрового резерва студенческих советов ПсковГУ „Моя общага“». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.

Студенты подвели промежуточные итоги и обсудили планы на будущее. Своими навыками с ними поделились председатель СКС СЗФО, эксперт направления СКС Профсоюза по вопросам студенческих общежитий Денис Федоров и специалист отдела по работе с иностранными обучающимися Федор Артюшков.

До финала школы студсоветов в течение трех суббот студенты, проживающие в общежитиях, прокачивали знания и навыки для работы в своих студсоветах.

Обучение прошли более 50 студентов, 25 из них получили сертификаты. С этими документами и рекомендациями они смогут войти в состав студсоветов своих общежитий.

В ближайшее время каждый студсовет получит информационный стенд для размещения новостей о своей работе. Кроме того, пройдут встречи с действующими советами и выпускниками школы – вместе они займутся реализацией идей, предложенных в рамках проекта. Школа «Моя общага» реализована в рамках гранта Росмолодежи «вМесте».