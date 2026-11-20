Спор «на слабо» между друзьями детства закончился ножевым ранением и приговором. Великолукский городской суд отправил 29-летнего местного жителя в исправительную колонию общего режима на 1 год 10 месяцев. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Приятели выпивали, когда между ними вспыхнул конфликт. Потерпевший сказал, что подсудимый не сможет его ударить ножом, и назвал его слабаком. Мужчина схватил со стола нож и ударил оппонента в живот, причинив тяжкий вред здоровью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках пункта «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Вину подсудимый признал полностью и раскаялся. Суд учел смягчающие и отягчающие обстоятельства, а также добровольное возмещение морального вреда.

Приговор пока не вступил в свою законную силу и может быть обжалован.