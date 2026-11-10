Ноябрь в мишуре

В магазинах уже появились ёлочные игрушки, в интернете — праздничные рецепты, а до Нового года ещё больше месяца. Одни считают, что такая спешка лишает праздник волшебства, другие уже успели устроить его репетицию с оливье и курантами. О том, что помогает почувствовать приближение Нового года, псковичи рассказали в эфире радио «Седьмое небо».

Ёлки в октябре

У новогоднего настроения нет единого расписания. Когда одни уже выбирают украшения, другие ещё не готовы прощаться с осенью. Ольга признаётся: для праздничного настроения пока «не созрела». Более того, ранний старт новогоднего сезона её возмущает. По её наблюдениям, подарки и игрушки появились в магазинах ещё в середине октября, а в новостной ленте уже мелькают праздничные рецепты. «Новый год — это же волшебный праздник, эта вся новогодняя суета с украшением ёлки, выбиранием подарков так прекрасна. Зачем начинать готовиться к Новому году так рано — ведь преждевременная подготовка лишает праздник волшебства», — рассуждает она.

Ей хочется сохранить предвкушение, а не растянуть его на несколько месяцев. Иначе, считает она, к декабрю новогодняя тема успевает надоесть. Однако для многих осень — привычное время для праздничных покупок. Согласно исследованию Sokolov, опубликованному в начале ноябр, 44% опрошенных начинают готовиться к Новому году уже осенью. Каждый шестой ищет выгодные предложения, а 14% рассчитывают на распродажи «чёрной пятницы». Пока одни стараются уберечь праздничное настроение от преждевременной суеты, другие уже составляют списки подарков. А кто-то идёт дальше — устраивает собственный Новый год, не дожидаясь декабря.

Репетиция праздника

У Татьяны есть семейная традиция — осенняя репетиция Нового года. Она покупает мандарины, готовит оливье и устраивает детям квест по поиску подарков. Для полного ощущения праздника включают запись курантов и новогоднего обращения, загадывают желания. «Осенью, когда особенно хочется Нового года, мы устраиваем его репетицию», — рассказывает она. В этом году семья уже успела отметить такой домашний Новый год. Для Татьяны это возможность устроить радостный вечер именно тогда, когда его хочется. Вместо ожидания украшенных улиц — мандарины на столе, любимый салат и подарки для детей.

Марине для хорошего настроения особый повод и вовсе не нужен. «Я тот человек, что с радостью встречает понедельник, а что уж говорить про Новый год. Я всё равно верю в чудеса, в Деда Мороза и единорога», — говорит она. По её мнению, праздник наступит в любом случае, а вот соответствующее настроение зависит и от нас самих. Ещё одна Татьяна ждёт Новый год как событие, в наступлении которого можно быть уверенной, даже когда другие планы строить трудно. «В наше трудное время, когда очень трудно что-либо планировать и не знаешь, что ждать, мы точно знаем, что Новый год наступит! Ждём и готовимся!» — делится она.

Снег всему начало

Для Надежды первый снег — сигнал, что Новый год уже близко. Тогда появляется желание вырезать снежинки. А ещё настроиться на праздник помогают новогодние фильмы и сказки. «Как только начну смотреть новогодние фильмы и сказки, так вмиг появится. А пока ещё даже зимнюю резину не переобула», — признаётся она. Погода пока оставляет регион в осени. По данным регионального гидрометцентра, на 10 ноября в Псковской области прогнозировалось от +2 до +7 градусов днём, без существенных осадков. В Пскове — от +4 до +6 градусов.