В социальных сетях и мессенджерах активизировались злоумышленники. Они пишут жильцам от лица ТСЖ, управляющих компаний и аварийных служб, предлагая перейти в чат-бот, «проверить счётчики» и оставить свои данные. Об этом предупредили в официальном сообществе «Госуслуги Дом» во «ВКонтакте».

У настоящих сервисов есть чёткие каналы связи. Аккаунты «Госуслуги Дом» и ГИС ЖКХ ведут работу только в мессенджере MAX и социальной сети «ВКонтакте».

Все сведения о доме, заявках, начислениях и сроках поверки приборов учёта доступны в приложении или на портале. Напоминания о передаче показаний приходят в домовых чатах в MAX, а также в самом мобильном приложении.

Настоящие сервисы не запрашивают паспортные данные, СНИЛС, ИНН, номера банковских карт или коды из СМС. Ни в переписке, ни по телефону, ни через ботов. Важно знать: у «Госуслуги Дом» и ГИС ЖКХ нет ботов в Telegram. Чат-бот и мини-приложение работают исключительно в MAX и отмечены галочкой верификации.

Получив личное сообщение от имени УК или аварийной службы, не переходите по ссылкам и не отвечайте. Проверьте информацию в личном кабинете «Госуслуги Дом» – там отображаются начисления, обращения и сроки передачи показаний.

При сомнениях позвоните в управляющую организацию по номеру из приложения или с сайта ГИС ЖКХ. Телефон аварийной службы указан на главном экране приложения в разделе «Авария».