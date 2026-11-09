Интересное и важное

В день 109-летия «Псковской правды» подводим итоги работы в нашей официальной группе «ВКонтакте». В нашей группе более 27 тысяч подписчиков, а менее чем за год охваты публикаций составил более 4,8 миллионов, а просмотры публикаций – почти 10,7 миллионов! Мы составили топ-10 публикаций в группе нашей газеты в «Вконтакте», которые оказались самыми востребованными: по количеству просмотров, лайков, комментариев и репостов.

Оказалось, что история переселенца из Риги лидирует сразу по трём показателям — просмотрам, лайкам и комментариям. По репостам она занимает третье место.

Два первых места по комментариям занимают истории переездов из Латви в Псковскую область. Среди других наиболее обсуждаемых тем — здравоохранение, доступ к зданию гимназии в Пскове, запах столовой в жилом доме и история квартиры в Острове, занятой ТСЖ.

По репостам - впереди публикация о маковом поле и анонс «Псковских каникул».

Благодарим наших читателей за активность!