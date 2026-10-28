Из-за ОРВИ в Псковской области закрыли школьный класс и две группы в детсадах

В Псковской области из-за роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями приостановили занятия в одной школе и двух детских садах. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

С 19 по 25 октября в регионе выявили 3254 случая острых респираторных вирусных инфекций. Большая часть заболевших – дети до 14 лет, их доля составила 64,8%.

На Псков пришлось 1358 случаев, что составляет 41,7% от общего числа по области.

За минувшую неделю с симптомами ОРВИ в больницы попали 32 человека.

В структуре циркулирующих вирусов, как уточнили специалисты, сейчас преобладают возбудители негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано.