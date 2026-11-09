Несладкая жизнь

Сахарный диабет давно перестал быть редкой болезнью: сегодня он затрагивает сотни миллионов людей по всему миру. При этом вокруг диабета столько мифов, что даже очевидные вещи кажутся спорными. Правда ли, что от сладкого обязательно будет диабет? Когда стоит бить тревогу? И можно ли жить полноценно, если диагноз уже поставлен? На эти и другие вопросы отвечает специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Валерия Григорьева.

– Валерия Алексеевна, сахарный диабет – одно из самых распространенных заболеваний в мире. По оценкам Международной федерации диабета (IDF), в 2026 году примерно 589 миллионов взрослых (в возрасте 20-79 лет) во всём мире живут с диабетом. Это примерно каждый девятый взрослый. Что же происходит в организме при сахарном диабете? Можете объяснить простыми словами, какую роль играет инсулин?

– Сахарный диабет – это хроническое заболевание, при котором повышается уровень глюкозы в крови из-за нарушений выработки или действия инсулина. При диабете глюкоза не может нормально усваиваться клетками и остается циркулировать в крови. Глюкоза – это основа энергетического питания для клеток организма. За введение глюкозы в клетку отвечает гормон инсулин, производством которого занимается поджелудочная железа. Если инсулина недостаточно или клетки теряют к нему чувствительность, возникает нарушение: уровень сахара в крови растет.

– Многие считают диабет следствием любви к сладкому. Насколько это представление далеко от реальности и что пациенты чаще всего не понимают об этом заболевании?

– Распространённое представление о том, что диабет возникает исключительно из-за любви к сладкому, является мифом. Развитие этого заболевания возникает из-за нарушения углеводного обмена, на который влияет множество факторов, а не только питание.

Диабет 1-го типа – это аутоиммунное заболевание. Иммунная система по ошибке атакует и разрушает клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин.

Диабет 2-го типа действительно имеет связь с избыточным потреблением сладкого, но она косвенная. Частое употребление сахара ведёт к набору лишнего веса и ожирению. А избыток жировой ткани снижает чувствительность клеток к инсулину (инсулинорезистентность), что и является механизмом возникновения диабета 2-го типа.

Таким образом, сладкое не является прямой причиной диабета, но его избыток – фактор риска.

– Как выглядит типичная история выявления диабета: человек приходит с жалобами или узнаёт о повышенном сахаре случайно?

– Основные симптомы, на которые стоит обратить внимание: постоянная жажда и сухость во рту; учащённое мочеиспускание, особенно ночью; кожный зуд; необъяснимая усталость даже после полноценного сна, повышенный аппетит; медленное заживление даже мелких ран, ссадин, онемение или покалывание в конечностях.

Нередко человек узнаёт о проблеме случайно – при плановом обследовании, сдаче анализов перед операцией, во время диспансеризации или при обращении к врачу с другой жалобой.

– Кому стоит проверить сахар, даже если он чувствует себя здоровым?

– Есть группы людей, для которых необходим регулярный контроль углеводного обмена: возраст старше 45 лет; люди с избыточным весом или ожирением; с наследственной предрасположенностью; с артериальной гипертензией; с выявленным преддиабетом, гестационным диабетом.

– Какие обследования нужны для диагностики? Что такое преддиабет?

– Преддиабет – это промежуточное состояние, при котором уровень глюкозы в крови уже превышает норму(6,0 ммоль/л), но ещё не достигает значений, необходимых для постановки диагноза.

Для диагностики преддиабета врач может назначить анализ крови на глюкозу натощак. При преддиабете показатель находится в диапазоне 6,1-6,9 ммоль/л (если берется венозная кровь). Еще пероральный глюкозотолерантный тест (ПГТТ). Сначала берут кровь натощак, затем пациент выпивает раствор глюкозы, и через 2 часа анализ повторяют. При преддиабете уровень глюкозы через 2 часа составляет 7,8-11,0 ммоль/л. Анализ на гликированный гемоглобин (HbA1c). Этот показатель отражает средний уровень глюкозы в крови за последние 2–3 месяца. При преддиабете он находится в диапазоне 6,0–6,4%.

Стоит учесть, что однократное повышение уровня глюкозы не является основанием для постановки диагноза – требуется подтверждение при повторных измерениях.

– Что вы посоветовали бы человеку с лишним весом и семейной историей диабета? Какие конкретные шаги помогут снизить риск и с чего лучше начать?

– Скорректируйте питание. Увеличьте долю овощей богатых клетчаткой, добавляйте в рацион нежирный белок (рыба, птица, творог, бобовые), цельнозерновые крупы. Исключите или сведите к минимуму потребление кондитерских изделий. Добавьте регулярную физическую активность. Движение помогает снижать вес и повышает чувствительность клеток к инсулину. Контролируйте сон (7-9 часов). Управляйте стрессом, откажитесь от вредных привычек.

Наличие семейной истории диабета – это фактор риска, но не приговор. Активные действия по изменению образа жизни могут значительно снизить вероятность развития заболевания.

– Как питаться человеку с диабетом 2 типа: нужно ли полностью исключать сладкое, ограничивать фрукты и покупать специальные «диабетические» продукты? Нужны ли физические нагрузки?

– «Диабетические» продукты покупать не обязательно – они часто содержат заменители сахара, которые не всегда полезны, особенно в больших количествах. Их стоит рассматривать только как вариант для замены обычных сладостей, но с осторожностью и после консультации с врачом.

При диабете питание и физическая активность – ключевые элементы контроля уровня глюкозы в крови. Однако все рекомендации зависят от типа диабета, наличия осложнений.

Главный принцип – сбалансированное питание, а не просто замена одних продуктов другими. Попробуйте метод «тарелки»: половину тарелки заполняйте овощами, четверть – белком, четверть – сложными углеводами. Соблюдайте дробное питание (5-6 приёмов небольшими порциями).

Стоит исключить или сильно ограничить: сахар, конфеты, торты, пирожные, сладкую выпечку, сладкие напитки, продукты с высоким гликемическим индексом (белый хлеб, белый рис, манная крупа), мёд и фрукты с высоким содержанием фруктозы (бананы, виноград, изюм, финики).

– «Сахар нормализовался – таблетки больше не нужны». Чем опасна такая логика при диабете 2 типа? К чему может привести?

– Решение об отмене или продолжении приёма препаратов должен принимать только врач-эндокринолог. Самостоятельная отмена таблеток может привести к серьёзным последствиям. Осложнения при сахарном диабете делятся на острые (они, как правило, развиваются быстро и требуют немедленной помощи) и хронические (формируются постепенно, годами и часто приводят к инвалидности). Их главная причина – длительная гипергликемия, которая повреждает сосуды, нервы и внутренние органы.

– Диабет нередко воспринимают как приговор и жизнь в сплошных ограничениях. Так ли это?

– Диабет поддаётся контролю, и многие люди с этим диагнозом сохраняют высокое качество жизни, остаются активными и работоспособными. Ключевую роль играет комплексный подход: медикаментозная терапия, рациональное питание, регулярная физическая активность, контроль глюкозы в крови и регулярные осмотры у специалистов.