На площадке конкурса «Лучший по профессии‑2026» в Пскове развернулись состязания за звание лучшего тракториста. В мероприятии принимают участие десять профессионалов из дорожных, коммунальных и управляющих организаций города, сообщил глава Пскова Станислав Стармолотов в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам градоначальника, программа построена так, чтобы максимально отразить реальные рабочие задачи тракториста. После проверки теоретических знаний участники состязаний демонстрируют навыки фигурного управления техникой.

Станислава Стармолотов отметил, что в перечень входят: точный разгон и остановка у контрольной линии, манёвр заезда в бокс задним ходом, прохождение участка «змейка», проезд через ограниченные «ворота» и выполнение задания с грузом.

Жюри оценивает каждый элемент с учётом нормативов по точности и безопасности.

По словам главы Пскова, подобные конкурсы позволяют не только выявить лучших специалистов, но и повысить общий уровень профессиональной культуры в отрасли.

«Желаю участникам достижения высоких результатов и победы!» – заявил он.