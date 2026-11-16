Тихая пандемия

«Выписали антибиотик – выздоровел»: целое поколение выросло с этой уверенностью. Но привычная формула всё чаще даёт сбой: бактерии приспосабливаются, и лекарства, которые ещё недавно легко справлялись с циститом или отитом, оказываются бессильны. Почему возникает резистентность? Почему нельзя пить антибиотики на всякий случай? Как обычному человеку сохранить эффективность препаратов? На эти и другие вопросы отвечает специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Валерия Григорьева.

Стали устойчивее

– Валерия Алексеевна, в народном сознании антибиотик почти волшебная таблетка: заболел – выпей, и станет легче. Но очень часто бывает по-другому: принимаешь, а улучшений нет. Когда говорят, что антибиотики перестают работать, что именно происходит: к препарату «привыкает» организм человека или устойчивыми становятся бактерии? – Антибиотикорезистентность – это способность бактерий выживать и размножаться при воздействии антибиотиков, которые ранее подавляли их рост или убивали. Это происходит в результате естественного отбора. При неправильном применении антибактериальных средств выживают наиболее приспособленные штаммы, которые затем размножаются и передают гены устойчивости следующим поколениям. – Какие инфекции стало труднее лечить? Можете привести пример, который показывает, почему эта проблема касается каждого? – Действительно, из-за антимикробной резистентности некоторые инфекции стало гораздо сложнее лечить. Бактерии постепенно вырабатывают устойчивость к препаратам, которыми мы их лечим десятилетиями. Обычный цистит или отит может оказаться тем самым случаем, когда стандартный препарат не сработает — и придётся переходить на резервные антибиотики: дороже, токсичнее и с длительным лечением в стационаре. Целое поколение людей выросло с уверенностью: «выписали антибиотик — выздоровел». Именно поэтому резистентность называют тихой пандемией, она отнимает у нас инструменты, на которых стоит вся современная медицина. ВОЗ называет её одной из главных угроз здоровью в мире. – Может ли человек, который никогда не принимал антибиотики, столкнуться с устойчивой к ним инфекцией? – Да, человек, который никогда не принимал антибиотики, может столкнуться с устойчивой к ним инфекцией, поскольку эта устойчивость не у людей, а у самих бактерий. Такие резистентные штаммы могут передаваться от человека к человеку, например, через близкий контакт с инфицированными родственниками или в медицинских учреждениях. Кроме того, устойчивость может возникать естественным путём – в результате случайных мутаций в генах бактерий.

Не уверен – не принимай