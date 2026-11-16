Тихая пандемия

«Выписали антибиотик – выздоровел»: целое поколение выросло с этой уверенностью. Но привычная формула всё чаще даёт сбой: бактерии приспосабливаются, и лекарства, которые ещё недавно легко справлялись с циститом или отитом, оказываются бессильны. Почему возникает резистентность? Почему нельзя пить антибиотики на всякий случай? Как обычному человеку сохранить эффективность препаратов? На эти и другие вопросы отвечает специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Валерия Григорьева.
– Валерия Алексеевна, в народном сознании антибиотик почти волшебная таблетка: заболел – выпей, и станет легче. Но очень часто бывает по-другому: принимаешь, а улучшений нет. Когда говорят, что антибиотики перестают работать, что именно происходит: к препарату «привыкает» организм человека или устойчивыми становятся бактерии?
– Антибиотикорезистентность – это способность бактерий выживать и размножаться при воздействии антибиотиков, которые ранее подавляли их рост или убивали. Это происходит в результате естественного отбора. При неправильном применении антибактериальных средств выживают наиболее приспособленные штаммы, которые затем размножаются и передают гены устойчивости следующим поколениям.
– Какие инфекции стало труднее лечить? Можете привести пример, который показывает, почему эта проблема касается каждого?
– Действительно, из-за антимикробной резистентности некоторые инфекции стало гораздо сложнее лечить. Бактерии постепенно вырабатывают устойчивость к препаратам, которыми мы их лечим десятилетиями. Обычный цистит или отит может оказаться тем самым случаем, когда стандартный препарат не сработает — и придётся переходить на резервные антибиотики: дороже, токсичнее и с длительным лечением в стационаре.
Целое поколение людей выросло с уверенностью: «выписали антибиотик — выздоровел». Именно поэтому резистентность называют тихой пандемией, она отнимает у нас инструменты, на которых стоит вся современная медицина. ВОЗ называет её одной из главных угроз здоровью в мире.
– Может ли человек, который никогда не принимал антибиотики, столкнуться с устойчивой к ним инфекцией?
– Да, человек, который никогда не принимал антибиотики, может столкнуться с устойчивой к ним инфекцией, поскольку эта устойчивость не у людей, а у самих бактерий. Такие резистентные штаммы могут передаваться от человека к человеку, например, через близкий контакт с инфицированными родственниками или в медицинских учреждениях. Кроме того, устойчивость может возникать естественным путём – в результате случайных мутаций в генах бактерий.
– Высокая температура несколько дней, сильный кашель, изменение цвета выделений из носа – многие считают это поводом начать принимать антибиотик. Можно ли по таким признакам понять, что он действительно нужен?
– Нет, по таким признакам понять нельзя. Дело в том, что многие из этих симптомов встречаются и при вирусных/бактериальных инфекциях. Высокая температура бывает и при ОРВИ, и при бактериальных инфекциях.
Сильный кашель – при ларингите, коклюше, астме и других состояниях. Настораживает не отдельный симптом, а длительность и динамика: если выделения из носа и боль в области пазух держатся дольше 10 дней без улучшения; если «накрыла вторая волна» (стало лучше, а на 5-7-й день резко хуже — снова температура); одышка, боль в груди, выраженная слабость; температура выше 39°C, которую не сбивают жаропонижающие, или держится более 3-4 дней. Всё это – возможные признаки опасных воспалительных процессов.
– Как врач решает, какой антибиотик назначить, и нужен ли он вообще: когда достаточно осмотра, а когда необходимы анализы?
Решение о назначении антибиотика врач принимает, последовательно анализируя клиническую картину: данные осмотра, жалобы пациента, динамику состояния и при необходимости — результаты лабораторных исследований. Анализы назначают, когда клиническая картина недостаточно ясна, есть сомнения в диагнозе или нужно уточнить возбудителя и его чувствительность к антибиотикам.
– Какие ошибки при приёме антибиотиков встречаются? Почему нельзя просто повторить старый курс, если симптомы кажутся такими же?
– С антибиотиками легко допустить ошибки. Самолечение здесь неуместно! Люди часто назначают себе антибиотики: при простуде, гриппе или просто «для профилактики». Преждевременное прекращение курса, подбор неверной дозы, нарушение режима приёма – всё это провоцирует проблемы. Нельзя принимать антибиотик, не учитывая ваши хронические заболевания, аллергии или прием других назначенных лекарств.
Остатки препаратов от прошлого курса часто сохраняют «на всякий случай». Использование «старых» антибиотиков – это рискованно, не всякий антибиотик подходит для новой инфекции или иного приема, а ещё у препаратов есть срок годности, и просроченные таблетки могут стать токсичными.
Антибиотик — это не «универсальная таблетка». Его должен подбирать только врач, который учтёт тип инфекции, состояние вашего организма и результаты анализов.
– Какие последствия, кроме устойчивости бактерий, может вызвать бесконтрольный приём антибиотиков?
– Антибиотики широкого спектра действия уничтожают не только патогенные, но и полезные бактерии, которые населяют кишечник, кожу и слизистые оболочки. Это приводит к дисбиозу (нарушению баланса микробиома), грибковой инфекции. Возможны аллергические реакции, неврологические нарушения (некоторые группы антибиотиков могут влиять на слух и вестибулярный аппарат), токсическое действие на печень, почки.
Если на фоне лечения стало лучше, самостоятельно прекращать приём препарата нельзя. Улучшение самочувствия часто связано с действием лекарства, но это не всегда означает, что болезнь полностью побеждена. Ранняя отмена терапии может привести к рецидиву заболевания, снижению эффективности лечения.
Если улучшения нет, нужно обратиться к врачу в следующих случаях: при отсутствии эффекта, при появление выраженных побочных эффектов, ухудшение состояния.
– Как вакцинация связана с борьбой против устойчивых инфекций и что ещё каждый из нас может сделать, чтобы антибиотики сохраняли эффективность?
– Связь между вакцинацией и борьбой против устойчивых инфекций действительно существует. Вакцинация не лечит уже возникшую инфекцию – она предотвращает её появление, а это самый прямой и действенный способ сохранить эффективность антибиотиков. Когда человек привит, его иммунная система «готова» встретить возбудителя (бактерию, вирус) и быстро его нейтрализовать, не дав болезни развиться. В результате человек реже болеет или переносит болезнь в более легкой форме.