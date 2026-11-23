Сотрудники УФСБ России по Псковской области разоблачили гражданина Республики Молдова, который работал на украинскую разведку. Суд отправил его в колонию строгого режима на 13 лет. Об этом «Псковской правде» сообщили в ведомстве.

Мужчина установил конфиденциальное сотрудничество с ГУР Министерства обороны Украины. По заданию противника он собирал сведения о военных объектах России, привлекая к работе граждан, не осведомленных о его шпионской деятельности.

С помощью специализированных интернет-ресурсов иностранец также собрал данные о российских бойцах, которые в дальнейшем передал украинской стороне.

Действия фигуранта квалифицированы по статье 276 УК РФ (шпионаж). Приговором Московского городского суда гражданину Молдовы назначено 13 лет лишения свободы. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве оставил приговор в силе.