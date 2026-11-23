Советский и пешеходный мосты, Финский парк и часть центра Пскова вскоре начнут преображаться к Новому году и Рождеству – в городе стартует проект «Рождество начинается здесь». Об этом глава Пскова Станислав Стармолотов сообщил в MAX.

По его словам, Советский мост получит объемный еловый «пояс», светодиодную «баску» из гирлянд – с блестящими подвесными снежинками и новогодними шарами.

Глава Пскова отметил, что пешеходный мост оденут в еловое обрамление с мерцающей гирляндой, дополнят его фигуры ангелов, рождественские звезды и красные банты. В центре появятся фигурные уличные консоли со звездами и блестками разных форм.

«Вместе создаем зимнее чудо для Псковичей и гостей нашего города», – обратился к горожанам Станислав Стармолотов.