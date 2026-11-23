Маргарита Гребёнкина из Пскова стала обладательницей Кубка России по ралли в зачете 1600Н – награду ей вручили в Москве в отеле «Монарх» на Gala rally party. Об этом сообщает промоутер соревнований ASMG, пишет ПАИ.

Сезон для экипажа Маргариты Гребёнкиной и пилота Александра Становова из Ярославской области получился насыщенным: победы на ралли «Белые Ночи» и «Пушкинские Горы», серебро на «900 озерах» и бронза на «Голубых озерах». Заключительный этап – ралли «Альметьевск» – завершить не удалось: за 1,5 км до финиша машина сошла из-за поломки коробки передач. Но накопленных баллов хватило, чтобы Маргарита Гребёнкина сохранила первое место в турнирной таблице.

Для штурмана это второй крупный трофей: в 2023 году она стала чемпионкой России по ралли в зачете R2. Нынешнюю победу спортсменка назвала командной заслугой и отметила, что скорость экипажа выросла по сравнению с чемпионским сезоном.

На торжественной церемонии в Москве награды получили более 40 сильнейших российских спортсменов, а также члены команд и организаторы соревнований.