Дань уважения: Башня в кольце пограничников появилась в Пскове

Памятник «Стражам границы», открытие которого состоялось 28 мая, представляет собой башню Псковского кремля. Вокруг башни – шесть бронзовых скульптур, непрерывное кольцо защитников Отечества.
Памятник «Стражам границы», открытие которого состоялось 28 мая, представляет собой башню Псковского кремля. Вокруг башни – шесть бронзовых скульптур, непрерывное кольцо защитников Отечества.
Напомним, 28 мая свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск.
Автором памятника стал пскович, сын пограничника Андрей Мартынов и архитектор Пётр Аникин.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравили пограничников с профессиональным праздником.