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Общество

Дань уважения: Башня в кольце пограничников появилась в Пскове

Монумент состоит из шести двухметровых бронзовых фигур, стоящих на вершине пьедестала (ИНФОГРАФИКА)

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Алексей Кедров
28 мая 2019 года, 10:00
Фото: Андрей Степанов
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Памятник «Стражам границы», открытие которого состоялось 28 мая, представляет собой башню Псковского кремля. Вокруг башни – шесть бронзовых скульптур, непрерывное кольцо защитников Отечества.

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Инфографика Кирилла Гавриленко, Светланы Синцовой. Фото Андрея Степанова.

Напомним, 28 мая свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск.

Инициатива об установке памятника пограничникам в сквере на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов была озвучена ещё два года назад. Выбор места не случайный, поблизости находится Пограничное управление и таможенно-правовой лицей.

Автором памятника стал пскович, сын пограничника Андрей Мартынов и архитектор Пётр Аникин.

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравили пограничников с профессиональным праздником.

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